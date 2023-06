Vanna Giunti, ex dipendente Comunale a Siena, ora Amministratore, Turismo, Commercio e Attività Produttive

L’ex dipendente comunale Vanna Giunti ora si trova dall’altra parte della barricata con il ruolo di amministratore. A lei il sindaco Nicoletta Fabio ha assegnato le deleghe di Commercio, Turismo e attività produttive. Giunti si trova a far fronte a una serie di chiusure (l’ultima sono i due locali del Gruppo Nannini in Piazza del Campo), nonché agli effetti della crisi economica: "E’ un momento storico complesso – spiega – perché dopo la pandemia ci troviamo a fare i conti con i rincari energetici e delle materie prime. Va quindi rivisto il Piano del commercio per offrire opportunità a chi intende aprire un’attività a Siena. L’obiettivo è creare una città viva e sviluppare il settore del turismo nel rispetto delle esigenze della popolazione". Giunti è quindi al lavoro "per capire i problemi e le esigenze delle zone più trascurate in termini di approdi, parcheggi e servizi": "Puntiamo a ridare vitalità a queste aree – annuncia –. Un aiuto in questo senso può arrivare dalle Contrade, che possono segnalare difficoltà e suggerire idee per dare sostegno al commercio".

Ma l’assessore guarda con attenzione anche al turismo: "Viaggia sullo stesso binario della cultura. Il ’mordi e fuggi’ è un problema annoso – evidenzia – per questo intendiamo valorizzare le zone meno sviluppate con i proventi della Tassa di soggiorno". L’idea è di promuovere vicoli e angoli nascosti della città, puntando anche sul turismo religioso: "Vogliamo un turismo lento, che scopra le particolarità e la qualità della vita a Siena. Insomma, puntiamo più sui viaggiatori, impegnati a conoscere, che sui turisti che restano solo 24 ore e poi vanno via".

Cristina Belvedere