Vandalizza le auto in sosta nel parcheggio. Identificato straniero già noto ai carabinieri

L’allarme è arrivato direttamente dai cittadini che hanno segnalato tutto sul web. I vetri di alcune macchine in sosta nel parcheggio nella zona di viale della Libertà sono stati infatti sfondati da quello che si ipotizza essere il gesto intenzionale di una persona affetta da problemi di salute mentali.

A subire la maggior parte dei danni sono stati i veicoli proprietà della vicina Confraternita di Misericordia, ma finire nel raid vandalico c’è stato anche un altro veicolo, che sarebbe invece di proprietà di un privato cittadino. La stessa associazione di volontariato aveva terminato le attività poche ore prima del blitz.

L’atto vandalico potrebbe quindi essere avvenuto poco dopo la chiusura degli uffici. Sui social vengono anche pubblicate diverse foto che riportano quanto ritrovato sul parabrezza dei veicoli danneggiati: un foglio di carta a righe, scritto in stampatello in un italiano stentato, nel quale sembra esserci l’autodenuncia del responsabile dei danneggiamenti, che pare essere un richiedente asilo, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Sul posto, dopo l’allarme dei cittadini, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Lo stesso, richiedente asilo di origine africana, nei giorni scorsi si è reso autore del pestaggio ai danni di un settantenne chiancianese e per alcune denunce di aggressione. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo ieri pomeriggio e hanno proceduto alla sua identificazione. Ora rischia una denuncia, l’ennesima, con tutte le conseguenze del caso.