Vandali nel parcheggio multipiano. Gesto assurdo: estintori distrutti!

Raid vandalico nella notte al parcheggio multipiano della stazione di Poggibonsi. Sono stati danneggiati otto estintori, che dovranno essere sostituiti. Fortunatamente, a differenza di quanto avvenuto in passato, non sono state prese di mira le tante auto in sosta. Ad accorgersi del raid sono stati al mattino alcuni passanti, che hanno dato subito l’allarme. Sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia municipale del comando cittadino, che sta indagando per risalire agli autori dell’assurdo gesto. Il parcheggio preso di mira è videosorvegliato e quindi i vandali rischiano di essere individuati. Non è da escludere che siano già stati beccati.

Il parcheggio della stazione, uno dei più frequentati della città, al momento è senza estintori e c’è solo da augurarsi che non si verifichino incendi. Non è la prima volta, purtroppo, che accadono fatti analoghi. Qualche anno fa la polizia municipale aveva segnalato al Tribunale dei minori di Firenze tre minorenni, autori di atti vandalici al parcheggio del Vallone. Atti vandalici compiuti in pieno giorno e tutti nel giro di una settimana. I ragazzini erano stati scoperti grazie alle telecamere. La polizia municipale del comando cittadino, dopo averle visionate a lungo, si era imbattuta nel "film" dei raid. E ci sono buone probabilità che accada la stessa cosa anche a questo giro.

Il parcheggio del Vallone, tra l’altro, è uno dei luoghi di Poggibonsi coinvolti nel progetto "Urban Connection", il festival organizzato dall’Associazione Mixed Media per il recupero, con concerti ed eventi vari, di spazi cittadini abbandonati. Murales e musica per recuperare edifici e aree degradate. Il degrado è stato sconfitto, ma i vandali, a quanto pare, non hanno nessuna intenzione di arrendersi e di rinunciare alle loro scorribande notturne. Come sanno bene anche gli archeologi dell’Archeodromo, il museo en plein air dedicato all’Alto Medioevo che da qualche anno a questa parte è stato ripetutamente danneggiato da teppistelli che fino a questo momento sono riusciti a farla franca.

Le indagini per risalire agli autori del raid al parcheggio della stazione vanno avanti nel massimo riserbo. Per la polizia municipale un alleato prezioso: le telecamere. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità.