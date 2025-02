Valorizzare i giovani. Accordo tra società

Tre realtà, un unico obiettivo: avvicinare ragazzi e ragazze alla pratica agonistica e in particolare al calcio. È in sintesi il contenuto dell’intesa siglata ieri mattina allo stadio Stefano Lotti fra Us Poggibonsi, Poggibonsi Women e Spd Casolese. Un patto che permetterà agli atleti di cimentarsi nei settori giovanili di appartenenza e poi nelle squadre maggiori. La collaborazione prevede anche la possibilità di un interscambio di giovani calciatrici e calciatori. Tutto con l’idea di rafforzare i già ottimi rapporti e l’amicizia tra i presidenti, Giuseppe Vellini, Francesco De Mauro, Guglielmo Montagnani, intervenuti nell’occasione insieme con i sindaci, Susanna Cenni e Andrea Pieragnoli, con l’assessore allo sport del Comune di Poggibonsi, Filippo Giomini, e il vice sindaco di Casole d’Elsa, Guido Mansueto, con delega ai lavori pubblici. "Una pagina all’insegna dell’unione di intenti che rende orgogliosi – ha detto la sindaca Cenni – considerando che nei territori prevalgono spinte campanilistiche". D’accordo anche Pieragnoli, primo cittadino di Casole d’Elsa, nel mettere in evidenza i significati di carattere sociale e aggregativo dell’intesa, in un periodo in cui si guarda tra l’altro, tanto a Poggibonsi quanto a Casole d’Elsa, verso un adeguamento degli impianti di gioco. Fra gli addetti ai lavori presenti nella circostanza, per la Casolese il ds Giuliano Marrucci, la responsabile del femminile Sara Zaccardo, Francesco Bersotti per le giovanili, quindi per il Poggibonsi Women il dg Luciano Mugnaini, e Michela Rodella per le giovanili. La Casolese partecipa alla Prima categoria con la sua formazione maggiore, a tutti i campionati giovanili, oltre che all’Eccellenza nel femminile. Il Poggibonsi Women alla Promozione e ai campionati Under 10, 12, 15, 17.

Paolo Bartalini