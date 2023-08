Valdorcia terra di musica Agosto di grandi concerti

Ci sono il concerto all’alba alla cappella di Vitaleta e quello a Bagno Vignoni, gli appuntamenti ai giardini Nilde Iotti a San Quirico d’Orcia e quello alla Rocca d’Orcia. Un ricco programma che ha avuto il battesimo a San Quirico d’Orcia e che propone musica di alto livello in Valdorcia, per il decimo anno di Paesaggi musicali toscani.

Si esibiranno due vincitori del concorso musicale più prestigioso del mondo, il concorso Tchaikovsky: il violoncellista Mario Brunello (con il fisarmonicista Ivano Battiston), l’unico italiano a vincere la prestigiosa medaglia d’oro al concorso; e l’ultimo dei vincitori, il violoncellista statunitense Zlatomir Fung.

Gli altri concerti in programma vedono protagonisti il Quartetto Indaco, ensemble in residence, insieme al clarinettista Tommaso Lonquich; Mariangela Vacatello al pianoforte; la violinista Amandine Beyer, con un programma interamente dedicato a Bach; Ariana Kim, Young-Nam Kim e Kristen Choi, impegnati in un recital di musica asiatica. Due gli appuntamenti con l’Orchestra da Camera Milano Classica; e poi un’esibizione a Pienza con il Trio Furibondo e il tradizionale concerto all’alba a Vitaleta con il vincitore del Hudson Valley String Competition (con il pianista Corrado Ruzza). Infine, in collaborazione con l’Accademia Chigiana, il concerto di chiusura con il Quartetto Prometeo.

Saranno eseguite musiche di Bach, Brahms, Mozart, Boccherini, Haydn, Chopin, Dvorak, Shostakovich, Gershwin e di altri grandi compositori. Il festival è ricco di momenti musicali speciali e indimenticabili cui daranno vita artisti di fama internazionale, che da decenni suonano nei maggiori teatri del mondo e incidono per le più importanti case discografiche, insieme a giovani interpreti, vincitori di recenti concorsi internazionali. A Paesaggi Musicali Toscani 2023 parteciperanno musicisti provenienti da Italia, Inghilterra, Usa, Germania, Corea del Sud, Francia e Giappone. I monumenti di San Quirico, la Chiesa Collegiata, la Pieve di S. Maria, il Palazzo Chigi, gli Horti Leonini, le terme di Bagno Vignoni, sono lo splendido e naturale teatro dei concerti. Prossimo appuntamento venerdì 18 alle 21,15 al giardino Nilde Iotti a San Quirico d’Orcia con Mario Brunello violoncello, Ivano Battiston fisarmonica,che suoneranno musiche di Bach, Piazzolla,Marais Gubaidulina.