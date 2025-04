Valdichiana2025 Ricco cartellone di eventi

Prosegue il ricco calendario di eventi di Valdichiana2025, che offre anche questa settimana una serie di appuntamenti per animare il territorio tra esperienze di musica, teatro, cultura, tradizioni popolari ed enogastronomia. La settimana si apre domani a Chianciano Terme, dove il Teatro Caos ospita il primo concerto del ciclo ’Valdichiana Jazz’, nato dalla collaborazione con Siena Jazz. Ad esibirsi sarà il Fao Trio, promettendo una serata di grande musica e suggestioni sonore. Successivamente, sempre a Chianciano Terme, il primo maggio si celebra la Festa dei Lavoratori con la tradizionale sfilata della Banda dell’Istituto Musicale Bonaventura Somma. Restando in ambito musicale, a Torrita di Siena prende il via il concorso lirico ’Giulio Neri’, organizzato dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. Una prestigiosa competizione che richiama giovani talenti da tutto il mondo, in programma fino a domenica 4 maggio. Non mancheranno eventi tra cultura e sport. Sabato e domenica Pienza propone un tuffo nel Rinascimento con l’allestimento di un giardino storico a cura della Pro Loco e del centro commerciale naturale. L’iniziativa sarà arricchita da presentazioni di libri, concerti ed eventi gastronomici, trasformando il centro storico in un luogo di incontri e scoperte.

A Chiusi sabato il centro storico si rinnova con l’inaugurazione degli spazi ’Pop-Up’, nuovi negozi e spazi commerciali, mentre a San Casciano dei Bagni si tiene il Trofeo Italia Enduro, importante appuntamento sportivo con partenza e premiazione in piazza Matteotti. La giornata di domenica sarà particolarmente intensa: a Pienza, Opera Laboratori organizza una conversazione con Raffaele Giannetti sul suo testo ’Lemmi e dilemmi dall’armadio allo zufolo’, mentre a Sinalunga, al Teatro Ciro Pinsuti, l’Associazione Culturale Astrolabio porterà in scena uno spettacolo dedicato proprio alla figura storica del musicista Ciro Pinsuti. Sempre domenica, al Lago di Chiusi, spazio allo sport con la Gara Interregionale di canottaggio organizzata dall’Associazione Canottieri P. D’Aloja.

Le tradizioni popolari saranno invece protagoniste a Trequanda, che si prepara a celebrare la Festa della Beata Bonizzella Cacciaconti, una delle figure più importanti della storia locale. I festeggiamenti animeranno il borgo fino a lunedì 12 maggio, tra riti religiosi, eventi culturali e momenti di condivisione comunitaria. A Guazzino invece prosegue la 55ª edizione della tradizionale Festa delle Rocche: una gara tra le tre contrade locali su carretti a forma di bighe romane.

Per gli amanti dell’arte, proseguono alcune importanti esposizioni: a Montepulciano il Capodanno Toscano al Museo Civico e il Festival di Pasqua; a Pienza la mostra fotografica ’La marcia dei bambini’ di Marco Zorer e l’esposizione ’Val d’Orcia... incanto toscano’. Infine a Chianciano Terme è visitabile l’esposizione delle opere di Giuliano Censini, mentre a Sarteano, a Monteverdi Tuscany, è in corso l’esibizione di Oliver Laric.