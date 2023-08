Valdichiana Il Pd: "Sì all’alta velocità a Montallese"

È determinata la posizione dei sindaci e del partito democratico della Valdichiana senese in riferimento alla vicenda delle infrastrutture ferroviarie. È stato approvato un documento che mette nero su bianco uno scenario condiviso e che rilancia l’alta velocità per il territorio di Chiusi.

"Uscite estemporanee, anche se da personalità di massimo livello (il presidente Giani ad esempio a Siena si era espresso in altro modo), non servono sicuramente a rivolvere le problematiche e potrebbero nascondere una volontà di divisione dei cittadini in base al territorio di provenienza, emarginando ancora di più chi ha meno servizi", si evidenzia nel documento. "Altra scelta che non condividiamo è quella di arroccarsi in sterili difese dell’esistente senza voler partecipare ai tavoli dove si potrebbe decidere parte del nostro sviluppo futuro (i no non sempre aiutano a crescere). Ribadiamo con forza che in attesa di capire la fattibilità e partecipare alla scelta della eventuale collocazione della stazione in linea sia necessaria mantenere alta la richiesta di utilizzo delle attuali stazioni atte all’Alta velocità".

A.D.