Valdelsa in lutto per Duccio Viviani Addio ad un grande imprenditore

Si è spento martedì uno dei più rilevanti imprenditori della Provincia di Siena. Duccio Viviani, colligiano, ma legato a tutto il territorio della Valdelsa e del senese. Si sono svolti ieri i funerali, in forma privata, alla cappella all’interno del cimitero della Misericordia di Colle. Classe 1956, è stato un ‘uomo del fare’, dell’impresa, ma anche dello sport. Di fatto è stato presidente del Colle Basket dal 1995 al 2014. Duccio Viviani, oltre ad essere un noto imprenditore e storico presidente del Colle Basket, è stato anche un uomo di una generosità antica, con uno sguardo rivolto al sociale. Antica, perché seguiva quel detto che fu di Gino Bartali "Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca". Viviani, infatti, faceva del bene, ma poco sentiva la necessità di sbandierarlo in piazza. È stata personalità molto attiva non solo per il territorio, ma anche uomo d’impresa riuscendo ad intrattenere rapporti internazionali sotto il profilo commerciale e imprenditoriale. Punto di riferimento anche all’interno di Confindustria, che si unisce al dolore della famiglia. È stato presidente di Presso Fonderie a Colle, una delle aziende più importanti di tutta la Toscana. Da 13 anni ricopriva la carica di presidente anche nel consorzio CTQ Spa. CTQ Spa è una società di Consulenza alle Imprese e una Scuola di alta Formazione a Neolaureati. "È venuto a mancare Duccio Viviani – afferma in una nota CTQ Spa – Presidente di CTQ Spa da 13 anni. Lo staff di CTQ si unisce al dolore della famiglia e porge le sue più sentite condoglianze". Molte sono state le attestazioni di stima e di vicinanza alla famiglia, a queste si uniscono anche quelle de La Nazione. Le condoglianze sono arrivate anche dalle numerose realtà sportive. Sia dal Colle Basket che dal Valdelsa Basket, società colligiane che si uniscono "al dolore della famiglia Viviani per la scomparsa di Duccio, storico presidente del Colle Basket e indubbio protagonista del Basket colligiano". Anche dal versante del Poggibonsi Basket arriva una nota. "Il Presidente Nicola Pucci e tutto il Poggibonsi Basket si uniscono al dolore della famiglia Viviani per la scomparsa di Duccio, storico presidente della gloriosa società del Colle Basket". Mente dinamica, capace di poter capire i cambiamenti del mondo e della società in anticipo rispetto agli altri. Due caratteristiche che hanno fatto di Viviani un imprenditore che ha fatto del bene anche per la comunità colligiana. Tutta la città, per questo, si commuove per questa perdita nella società civile.

Lodovico Andreucci