Va in scena ’CibiAmo la Toscana’. Poggibonsi polo agroalimentare

Camminano insieme le imprese dell’agroalimentare e le associazioni, gli enti locali e il mondo scientifico. Tutto con la regia di Anci Toscana, il riferimento dei Comuni in ambito regionale che ha dato vita tredici mesi or sono a un progetto itinerante, CibiAmo la Toscana, per promuovere la sostenibilità dei processi agroalimentari. Poggibonsi ha ospitato ieri l’evento che ha segnato il completamento del percorso: la sala conferenze di Accabì come un crocevia per l’apertura delle prospettive per il settore, tra testimonianze e proposte di esperti, amministratori, addetti ai lavori attivi nel sociale. "Salute e alimentazione sono gli aspetti dei quali ci occupiamo – ha detto Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana – e non sono mancati negli ultimi anni i periodi di fragilità alimentare, dall’emergenza Covid all’esplosione della guerra in Ucraina. Non rassegniamoci a fasi complesse, anche in un momento difficile per la spesa corrente dei Comuni. Diamo anzi valore all’agroalimentare, attraverso il quale è possibile porre al centro dell’attenzione alcuni temi base: diritti di chi lavora, tutela del paesaggio, contrasto alla desertificazione del commercio".

Del resto "occorre fare del cibo il volano dello sviluppo dei territori ed è fondamentale in proposito l’innovazione", ha spiegato Gianluca Barbieri, per la Regione Toscana, prima di dare la parola a Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano Val di Pesa in rappresentanza di Città dell’Olio, e a Filippo Fossati, direttore di Qualità & Servizi, introdotti da Marina Lauri, responsabile Agricoltura di Anci Toscana, ente che ha nel sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, il delegato del settore. Si è riunito il Tavolo del cibo, costituito nel 2019. Tra i partner dell’incontro a Poggibonsi, e più in generale nelle iniziative, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Slow Food e la rete dei parchi, oltre a un comitato scientifico costituito anche dall’Accademia dei Georgofili. Gli argomenti del distretto biologico, che abbraccia territori della Valdelsa targati Siena e Fierenze, sono stati esaminati da Lisa Valiani, assessora all’agricoltura del Comune di Poggibonsi. In un percorso con il contributo di Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, di Marco Arduini, presidente del biodistretto di San Gimignano, di Federico Taddei, presidente di Cia Siena. Anci Toscana sta condividendo con Regione anche dei progetti per promuovere l’alimentazione nella ristorazione scolastica come strumento di prevenzione di malattie croniche.

Paolo Bartalini