Va in scena ’Campigliolio’. Itinerario di sapori e saperi oggi a Campiglia d’Orcia

Da una posizione privilegiata, quella di Campiglia d’Orcia, terrazza naturale sulla Val d’Orcia, oggi a partire dalle 9,30 si terrà ’Campigliolio’, una giornata ricca di iniziative durante le quali sarà possibile approfondire la cultura legata all’olio extravergine d’oliva locale. La giornata si aprirà con una pedalata che attraverserà le campagne circostanti alla scoperta del paesaggio olivicolo di Campiglia d’Orcia con ristoro a tema.

A pranzo, sarà servito ’L’olio, portata principale’, un menù degustazione in tre portate pensate per valorizzare l’olio, più una in collaborazione con i cuochi dell’Alleanza Slow Food Toscana e la comunità Slow Food della cassetta di cottura di San Casciano dei Bagni. Anche la degustazione del pomeriggio ’L’olio a tavola’, in collaborazione con Aicoo, porterà a scoprire, oltre alla tecnica di degustazione, i segreti per valorizzare al meglio l’olio a tavola.

Il pomeriggio sarà possibile percorrere le vie di Campiglia d’Orcia attraverso un trekking urbano durante il quale degustare alcuni oli locali e scoprire più da vicino la cultura dell’olio in paese. La giornata si concluderà con l’accensione della tradizionale fiaccola di fine anno, durante la quale verrà offerta la bruschetta con l’olio di coltivatori professionisti e amatoriali del paese, un’occasione per stare insieme intorno al calore del fuoco e tenere vivo il senso di comunità e il valore dei prodotti locali.

"Ormai da tempo in paese promuoviamo un evento di valorizzazione dell’olio extravergine locale – afferma Alessio Bardi, presidente della Pro Loco di Campiglia d’Orcia – cercando, anno dopo anno, di arricchire le iniziative in programma che hanno lo scopo di divulgare la conoscenza di un prodotto che, sebbene faccia parte della nostra cultura e della nostra storia, spesso non è sufficientemente conosciuto e apprezzato. Inoltre – aggiunge –, quest’anno abbiamo cercato di dare un taglio ancora più orientato anche alla valorizzazione delle aziende locali, per questo ci teniamo molto ad avere oltre che il patrocinio del Comune di Castiglione d’Orcia, quello della Camera di Commercio di Arezzo e Siena".