Urta la sbarra del passaggio al livello: Cassia in tilt a Siena

Traffico bloccato ieri sulla Cassia poco dopo pranzo per la disattenzione di un turista tedesco che ha colpito la sbarra del passaggio a livello che si trova appena superati abitato e cimitero di Buonconvento, in direzione Siena. Facile imamginare le code di macchine che si sono formate in entrambi i sensi visto anche i tanti turisti che si trovano in questo periodo nella nostra provincia. La vettura, secondo quanto appurato dai carabinieri intervenuti sul posto, era stata presa a noleggio. Una sbarra si è appoggiata, evidentemente mentre veniva abbassata, sul tetto dell’auto che è rimasta ’incastrata’ dunque ad un passo dai binari. Per ragioni di sicurezza è stato necessario bloccare anche il transito dei treni. E’ scattato subito il tam tam sui social dell’accaduto per cui molti hanno dirottato per altre strade, bypassando il blocco. Il turista, se le Ferrovie formalizzeranno la denuncia, rischia la segnalazione all’autorità giudiziaria.

La.Valde.