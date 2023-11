Urbact BiodiverCity. Il tavolo riunito a palazzo Berlinghieri

Si è svolto a palazzo Berlinghieri un nuovo incontro del gruppo locale Urbact BiodiverCity, che cura il progetto internazionale al quale Siena prende parte insieme ad altre 9 città europee e che si occupa di realizzare buone pratiche inerenti la biodiversità urbana. Al tavolo hanno partecipato l’assessore comunale all’ambiente Barbara Magi e enti, istituzioni e forze dell’ordine. Nella riunione è stata ufficializzata la collaborazione con l’Accademia dei Fisiocritici e il suo Museo di Scienze Naturali, che ha permesso di attivare una risorsa a tempo parziale sul progetto Urbact BiodiverCity. Sono poi state presentate le azioni da mettere in campo per armonizzare il lavoro dei soggetti presenti al tavolo: l’obiettivo è convogliare tutte le energie su un unico, grande, progetto coordinato e concordato fra tutte le componenti, per aumentare la visibilità e dare valore ad ognuno.