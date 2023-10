Upim, è vicino il debutto a Colle. Nuovo negozio in viale dei Mille. Caccia a magazzinieri e commessi

Per il momento c’è soltanto un avviso, ma la fonte non potrebbe essere più sicura: è la stessa società, infatti, a rendere nota dai suoi supporti on line la prossima apertura di un negozio Upim a Colle. Dove, lo spiega l’assessore al Commercio e alle attività produttive Grazia Pingaro: "Upim aprirà in viale dei Mille 100, nei locali in cui, fino a pochi mesi fa, si trovava il supermercato Eurospin che in estate si è trasferito poche decine di metri più in là sulla stessa strada, dopo aver riqualificato l’ex stabilimento Linea. Si tratta di locali privati per i quali, nonostante il trasferimento del supermercato, è ancora attiva la destinazione commerciale e in base alle attuali norme sul commercio basta questo per avviare un’attività, senza bisogno di particolari autorizzazioni da parte dell’amministrazione comunale".

Sul quando il negozio dello storico marchio di abbigliamento donna, uomo e bambino, profumeria e prodotti per la casa inaugurerà il suo nuovo punto vendita, invece, al momento regna l’incertezza. Anche se il procedimento potrebbe essere a uno stadio già avanzato. "Non ho informazioni a questo riguardo – prosegue, infatti, l’assessore – ma è una pratica commerciale per cui c’era stato un primo contatto mesi addietro seguito da un lungo silenzio, ma due giorni fa è arrivata al nostro Sportello Unico delle Attività Produttive la richiesta di aprire una procedura per l’apposizione di un’insegna". A far supporre che il procedimento sia più che all’inizio, anche il fatto che sui siti internet delle più importanti agenzie di lavoro interinale siano presenti avvisi per la ricerca di magazzinieri e commessi per il nuovo Upim colligiano. Un negozio che porterà ad oltre 400 il numero di ‘family store’ della storica catena italiana fondata nel 1928 (oggi appartenente al gruppo Crof insieme ad Ovs), in un processo che, nel dopo Covid, ha già contato l’apertura di tre nuovi magazzini a Cesena, Piacenza e Bassano del Grappa. E che a Colle prosegue un’insolita successione di avvicendamenti, che ha già visto Simply prendere il posto di Sma, Carrefour subentrare a Simply, Globo ed Happy Casa prendere il posto di Mercatone Uno ed Eurospin prendere il posto di Linea.

Alessandro Vannetti