Uova di Pasqua in dono ai piccoli di Pediatria con fondi per Quavio

Solidarietà e sensibilità da parte di Confesercenti Siena, in collaborazione con QuaVio, per i piccoli pazienti della Pediatria delle Scotte: in vista delle festività pasquali sono state donate uova di cioccolato. Confesercenti ha acquistato le uova di solidarietà di QuaVio con il duplice obiettivo di portare un sorriso e un dolce regalo ai bambini ricoverati e, contestualmente, raccogliere fondi per sostenere l’attività dell’associazione. Ad accogliere la donazione è stato il personale della Pediatria, per Confesercenti hanno effettuato la consegna Massimo Terrosi, vicepresidente provinciale, e Claudio Ridolfi, presidente comunale.