Uno psichiatra servirebbe più del commissario

Uno degli striscioni più irriverenti partorito dai tifosi della Fiorentina aveva come bersaglio il presidente Vittorio Cecchi Gori. "Vittorio, fatti vedere... ma da uno bravo", recitava lo sfottò dei tifosi viola nella stagione del declino di quella presidenza. Uno sberleffo che torna in mente per raccontare il ’cupio dissolvi’ che sta vivendo quel che resta del Pd a Siena. Fino a dieci anni fa era il partito-Stato: iscritti e dirigenti del Pd governavano tutto, in città e in provincia. Dalla banca alla Fondazione, dal Comune alla Provincia, dalle società di gestione dei servizi a tutte le partecipate. In dieci anni il Pd è uscito da tante stanze dei bottoni.