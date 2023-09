Università per Stranieri presenta il Festival del cinema giapponese

Il panorama culturale toscano si arricchisce da quest’anno di una nuova iniziativa internazionale: il Festival del Cinema Giapponese. Ad organizzare l’edizione pilota sono Università per Stranieri di Siena e Istituto Giapponese di Cultura di Roma. Da oggi al 24 settembre una selezione di film d’autore giapponesi, degustazioni e talk sarà protagonista al Cinema La Compagnia, in via Cavour 50r a Firenze. In programmazione otto pellicole restaurate in formato 16 millimetri. Domani è previsto un ricordo di Mario Verdone e dei suoi studi sul cinema giapponese.