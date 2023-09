Università dell’età libera: ecco i corsi

Conto alla rovescia per la presentazione dei corsi dell’Università dell’età libera a Poggibonsi. L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di sabato 30 settembre, con inizio alle 16, presso La Ginestra, ovvero il luogo in cui ha sede adesso temporaneamente il Centro Insieme (promotore delle lezioni), a causa dei lavori che interessano l’immobile di via Trento. Uno spostamento, negli spazi di fronte a quelli originari, limitato al periodo della durata dell’intervento al cantiere avviato nei mesi scorsi. Luciano Morrocchi, presidente del Centro Insieme, introdurrà nell’occasione i docenti dell’Università dell’età libera e gli argomenti che costituiranno il programma per l’anno accademico 2023-2024 al quale sarà possibile poi iscriversi secondo il progetto a cura del Centro Insieme di Poggibonsi.