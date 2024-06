Università, 78 corsi avviati: "Una promessa di qualità. Studiare a Siena fa bene"

L’Università di Siena guarda avanti, al prossimo anno accademico e, insieme alla campagna per le immatricolazioni al via il 4 luglio, annuncia novità sul fronte dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti. Grazie a tre nuove attivazioni, i corsi di laurea salgono a 78: 34 triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico. Fra i corsi, sono 17 quelli in lingua inglese (oltre ad un curriculum) e 9 double degree, con doppio titolo italiano e straniero. In ambito di mobilità studentesca sono oltre 360 le università europee con cui l’ateneo ha accordi Erasmus, circa 200 i partner extra-europei.

"Il successo del Graduation day ci dice che l’ateneo promette e mantiene la qualità dei propri percorsi formativi – sottolinea il rettore Roberto Di Pietra -, un’occupabilità ad un anno dalla laurea sopra la media nazionale, oltre il 77% e l’esperienza dei laureati a Siena è giudicata soddisfacente dall’89,5 per cento". "Premesso che tutte le aree disciplinari, i Dipartimenti, sono chiamati a revisionare i corsi in termini di competenze professionali che corrispondano al mondo del lavoro – annuncia Paola Piomboni, delegata alla didattica –, attiveremo tre nuovi corsi, più un corso di editoria tenuto da Rosella Postorino. La triennale in ‘Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio’ a San Giovanni Valdarno, a orientamento professionale e a numero programmato; a Siena prenderà il via la laurea magistrale in ‘Chimica per le scienze agroalimentari’; ad Arezzo la magistrale a ciclo unico in ‘Scienze della formazione primaria’, a numero programmato".

Le immatricolazioni si aprono il 4 luglio e si chiudono il 4 novembre per corsi triennali e a ciclo unico, mentre per le magistrali non a numero programmato la scadenza è il 20 dicembre; con procedura interamente on line, dal sito dell’ateneo. Sul fronte dei servizi diverse le novità, illustrate dalla delegata Stefania Lamponi: a partire dall’accordo raggiunto con Autolinee Toscane sul trasporto pubblico che consentirà agli studenti di accedere ad abbonamenti dimezzati per gli autobus. È confermata l’esenzione totale dalle tasse per gli iscritti con ISEE familiare fino a 23mila euro; gli iscritti al primo anno di magistrale, che abbiano conseguito il titolo di studio triennale con 110/110 o lode, in qualunque ateneo italiano, potranno usufruire di una riduzione, per merito, del 20%; la riduzione delle tasse è del 10% per chi ha conseguito il titolo triennale con voto tra 106 e 109 a Siena. E’ di 100mila euro il Fondo di solidarietà per aiutare studenti in situazioni di disagio. Confermati anche l’assistenza sanitaria gratuita, il supporto psicologico e la piattaforma CercoAlloggio.

Paola Tomassoni