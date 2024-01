Unistrasi per il Giorno della Memoria. Il ricordo di Alba Valech Capozzi

Domani, dalle 10 nell’aula magna, l’evento ’Unistrasi per il Giorno della Memoria’. Dopo i saluti del rettore Tomaso Montanari e un rappresentante della comunità ebraica Firenze-Siena, la prima sessione della giornata di studi dedicata al tema ’Il Fascismo e gli ebrei fuori d’Italia’. Parteciperanno lo storico Michele Sarfatti, studioso della storia degli ebrei in Italia nel XX secolo e Christian Satto, ricercatore di Storia Contemporanea all’Università per Stranieri di Siena. La seconda sessione sarà centrata su ’Pratiche di memoria oggi: letteratura, arte, podcast’ e approfondirà la memoria delle deportazioni nazifasciste: parteciperanno Elisabetta Ruffini, direttrice dell’Istituto bergamasco per la Storia della Resistenza, Gianni Moretti, docente di Anatomia dell’immagine all’Accademia di Belle Arti di Brescia e Andrea Giovarruscio, regista di un video-documentario nel lager di Mauthausen. Seguirà un momento di ricordo dedicato ad Alba Valech Capozzi, senese di origini ebraiche, superstite di Auschwitz e fra le prime testimoni a raccontare la deportazione. A conclusione la performance teatrale di Altero Borghi in ’Triangolo rosa. Un omosessuale che esce dal campo di concentramento’.