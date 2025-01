Unistrasi per il Giorno della Memoria. Va in sceva ’Nei panni di Antigone’

Lunedì 27 gennaio, nell’aula magna Virginia Woolf alle 10,30, si terrà l’evento, dedicato alle scuole, ’Unistrasi per il Giorno della Memoria’. Dopo il saluto del rettore Tomaso Montanari, interverrà Salvatore Trapani, storico dell’arte, guida ed autore, specializzato in Arte e Memoria e nello studio degli esiti della Shoah nella produzione d’arte dei sopravvissuti e degli artisti contemporanei con un intervento dal titolo ’Echi di Speranza: arte in memoria dell’Olocausto’. A seguire, lo spettacolo ’Nei panni di Antigone’, della Compagnia Teatrale Volti dal Kaos. I numerosi allestimenti realizzati negli anni dalla compagnia prendono le mosse da opere della drammaturgia greca classica che vengono, successivamente, ’contaminate’ con altre della drammaturgia moderna e con riferimenti a tematiche sociali della contemporaneita. Gli spettacoli, dopo un iniziale debutto a Palermo, sono stati presentati in numerosi teatri italiani e hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Punto di forza dei Volti dal Kaos è il carattere eterogeneo della compagnia: infatti essa comprende al suo interno docenti, giovani lavoratori, studenti universitari e liceali che uniscono i loro diversi talenti.