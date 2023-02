Ungulati ’killer’ e strade pericolose In lista Autopalio e Provinciale 40

Sono una cinquantina, in tutta la regione, le strade individuate dal monitoraggio di Coldiretti ritenute ad elevato rischio per la presenza di ungulati. Si tratta di strade dove si sono verificati incidenti, anche mortali, documentate dalle cronache o oggetto di segnalazioni ripetute di attraversamento di cinghiali ed altre specie da parte degli agricoltori. Fra queste ci sono l’Autopalio, la strada provinciale 40 nel tratto del Comune di Pienza e la Strada dei Cappuccini. In tutta la Toscana ci sono stati 20 sinistri gravi nel 2022. Cifra che ci fa essere la prima regione per numero di incidenti provocati da animali selvatici. In quattro anni il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali è salito a 67. Un triste primato, certificato dall’ultimissimo Osservatorio sugli incidenti degli animali dell’Asaps relativo al 2022, che arriva a pochi giorni di distanza dall’ennesima tragedia consumata sulle strade toscane, lungo la via Bolognese, all’altezza della frazione del Carlone, nel Comune di Scarperia e San Piero, dove Emanuele Diamanti, 47 anni, ha perso la vita dopo aver urtato un cinghiale.

"La presenza fuori controllo degli ungulati – commenta Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana – è diventato di problema di sicurezza che riguarda tutti. Cinghiali, daini, caprioli e mufloni non devastano solo i raccolti degli agricoltori ma sono un pericolo per la circolazione stradale, per le aree urbane e per la salute pubblica. A spingere i cinghiali nelle aree urbane è il numero fuori controllo di questa specie che nella nostra regione ha superato i 300mila esemplari insieme ad altri fattori come la siccità, la presenza di una popolazione di predatori".