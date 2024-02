’Un’etica per l’intelligenza artificiale?’. La lectio magistralis di padre Benanti

Venerdì 16 febbraio, alle ore 17,30, presso il teatro Mascagni a Chiusi, si terrà la lectio magistralis su ’Un’etica per l’intelligenza artificiale?’ del professor Pade Paolo Benanti, presidente della commissione sull’intelligenza artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, dall’Arcidiocesi di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino, dalla Libera Università per le Scienze Biblico Teologiche con il patrocinio del Comune.

Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo Romano, classe 1973, Paolo Benanti si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell’innovazione: internet e l’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Come scrive lui stesso, "cerco di mettere a fuoco il significato etico e antropologico della tecnologia per l’Homo sapiens: siamo una specie che da 70.000 anni abita il mondo trasformandolo, la condizione umana è una condizione tecno-umana".