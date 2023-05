Un’estrazione a sorte da batticuore Escono Istrice, Drago, Torre e Chiocciola La Civetta ’sconta’ la prima Carriera

di Laura Valdesi

SIENA

La pioggia non ferma la voglia di esserci dei senesi. Di sentire in diretta il tremito che cresce quando i minuti in cui avviene l’estrazione a sorte delle Contrade appaiono interminabili. La voglia di ascoltare ’il battito’ di Siena, del suo cuore più vero. Andava a mille dopo che le chiarine, alle 19.01 in punto, hanno annunciato l’inizio delle grandi manovre. Non c’era il popolo del Drago davanti al Comune, spazio vuoto presto riempito dai contradaioli baciati dalla fortuna. Si è capito subito, dal trascorrere del tempo, che c’era stata una quinta estrazione: infatti si è aperta la trifora accanto a quella dove già sventolava l’Oca, squalificata. Ed è spuntata la bandiera della Civetta che, dunque, non partecipa alla Carriera ma sconta uno dei due Palii di squalifica per i fatti di luglio 2022. La dea bendata ha deciso che insieme ad Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca, andranno al canape l’Istrice – era dal 2012 che non usciva a luglio –, quindi il Drago tirato su dalla Pantera come un anno fa. Esce poi la Torre mentre l’ultima ad essere esposta è la bandiera della Chiocciola : un torrente di contradaioli va ad attendere il capitano che è alla terza estrazione consecutiva per Provenzano. Ci sarà dunque una coppia di avversarie in Piazza, Chiocciola e Tartuca appunto, ma anche la rivalità fra Onda e Torre sebbene quest’ultima riconosca solo l’Oca come avversaria.

E’ stata l’ultima estrazione per il sindaco Luigi De Mossi che alla domanda ’quanto le mancherà questo momento?’ ribatte: "Credo che mi mancherà se non partecipo al Palio nella mia Contrada". Nessun commento elettorale, annuncia che parlerà "eventualmente quando finisce. Sotto questo profilo sono molto istituzionale", rivendica.

Intanto, mentre a Fucecchio Gavino Sanna vince il palio per Sant’Andrea sul cavallo iscritto all’Albo di Mattia Chiavassa, Banzay, inizia il valzer delle chiamate ai fantini (su www.lanazione.itsiena). Tittia ha da ieri altre due Contrade vicine, Istrice e Drago. Otto pronte a dargli il giubbetto. Sarà una delle chiavi di questo Palio da batticuore.