Una vita nei Carabinieri. Vescovo va in pensione

Dopo 39 anni di servizio il Luogotenente dei Carabinieri con carica speciale Giuseppe Vescovo, romano, ha lasciato la divisa da pensionato ma continua in divisa da volontario l’opera di solidarietà nell’Ordine Militare dei Cavalieri di Malta. Il viaggio con l’Arma comincia nel 1987 dal Comando Provinciale di Siena con incarichi di comando nelle varie stazioni e tre anni da vice comandante dei carabinieri di San Gimignano. Laureato in Giurisprudenza e Diritto Internazionale in Scienze Diplomatiche, sposato e con due figli, da oltre 30 anni è al Comando amministrativo Legione Carabinieri Toscana a Firenze. Nel ’99 il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azelio Ciampi lo ha promosso Cavaliere al Merito della Repubblica e nel 2010 l’altro Presidee Giorgio Napolitano lo ha promosso Grande Ufficiale. Da anni è impegnato con la Croce Rossa Italiana e nelle missioni a Panama con il Santo Padre e fra i malati a Lourdes e Loreto.

Romano Francardelli