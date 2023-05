Una ventina di nuovi donatori di sangue

Si amplia la famiglia del gruppo donatori di sangue Fratres di Poggibonsi. Grazie alla recente festa di San Lucchese, santo patrono del capoluogo valdelsano, il gruppo ha raccolto quasi una ventina di nuove adesioni. Il tutto nella sola giornata della festa che porta verso la Basilica intitolata al Santo migliaia di persone dalla città e da tutto il territorio. In questa occasione il gruppo Fratres è stato presente con il proprio camper e una delegazione composta dal presidente Giovanni Forconi e alcuni componenti del Consiglio Direttivo. "In tanti si sono fermati al nostro stand per chiedere informazioni – afferma Giovanni Forconi (foto) – e un bel numero di nuovi donatori si è aggiunto al nostro gruppo. Un risultato che ci riempie di orgoglio e ci conferma la grande generosità e la profonda sensibilità dei nostri concittadini. Grazie".

Il gruppo Fratres conta oltre 1400 donatori attivi. Non solo. "Le passate festività pasquali ci hanno fatto riscoprire il valore di ciò che davvero è importante – prosegue Giovanni Forconi – non dobbiamo mai dimenticarci di coloro che hanno bisogno. Donare sangue o plasma è un gesto semplice, ma per chi aspetta una trasfusione è indispensabile. Abbiamo bisogno di nuovi donatori, coraggio!".

I requisiti per donare sangue o plasma sono: avere almeno 18 anni, avere un peso maggiore di 50 kg ed essere in buona salute. Donare sangue e un gesto utile e di estremo altruismo. Una risposta ad un fabbisogno che non ha mai fine. Diventa, così, sempre più importante promuovere questa azione e reclutare nuovi donatori. Per chi volesse informazioni o prenotare una donazione può chiamare il numero 0577-981373 dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.

Fabrizio Calabrese