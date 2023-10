Una sola presenza in Piazza del cavallo Iolao

Tutto fa storia nel Palio e lo farà anche questo 2023 appena andato agli annali. Lo è stato per il cavallo Iolao, nato nel 2003, di Marco Getty, che ha disputato una sola carriera, del 2 luglio 2008. Dopo essere stato "istruito" da Dario Colagè, Antonio Siri e poi da Alessio Migheli detto Girolamo, va in sorte alla Contrada del Valdimontone che lo affida allo stesso Girolamo, scelta non certa obbligata ma che segue una logica di conoscenza. Ad un posto piuttosto alto, e quindi non semplice da gestire per una buona partenza, con una discreta confusione e una tendenza ad alzare le posizioni. Iolao parte piuttosto male, anche se cerca di prendere poi una traiettoria piuttosto bassa. Il resto, fino alla caduta a San Martino, va visto nell’ottica della rivalità con il Nicchio, che aveva Giove Deus e Lo Zedde, per una caduta generale che segna il destino di entrambe le Contrade.

La corsa sarà vinta con grande slancio, e ben pochi ostacoli, dall’Istrice con Già del Menhir e Trecciolino. Per Iolao è la sola presenza in piazza e sarà fra la moltitudine di soggetti che hanno disputato una sola carriera. Massimo Biliorsi