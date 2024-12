Una scuola e tante culture. Alla ‘Leonardo da Vinci’ accolti gli studenti spagnoli

La scuola come luogo di dialogo tra ragazzi di differenti culture. La secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, parte integrante dell’istituto comprensivo 2 di Poggibonsi, accoglie in questi giorni una schiera di alunni, sedici in tutto, dalla Spagna, per uno scambio di carattere internazionale con i coetanei locali. Un produttivo calendario di incontri, fino alla giornata di domani, con il sostegno anche delle famiglie poggibonsesi che si sono dedicate all’ospitalità e all’accoglienza della comitiva iberica. Tutto all’interno di un progetto di visite e di confronti aperti tra realtà didattiche di vari Paesi che vede da tempo protagonista la Leonardo da Vinci. Nell’arco della settimana anche un incontro, nel plesso di via Aldo Moro a Poggibonsi, alla presenza dell’assessora all’Istruzione del Comune di Poggibonsi, Elisa Tozzetti, con i partecipanti all’iniziativa multiculturale e i loro accompagnatori. Sono intervenuti la dirigente scolastica del Comprensivo 2, Maresa Magini, la docente Sabrina Cantara della Leonardo da Vinci, le professoresse Silvia Blanco e Mariella Laino della Scuola Statale Italiana di Madrid con al vertice il dirigente Massimo Bonelli. L’assessora Elisa Tozzetti, in questa circostanza nel ruolo di rappresentante della comunità cittadina, ha accolto i giovanissimi studenti augurando loro di vivere una bella esperienza a Poggibonsi e più in generale in un circondario della Valdelsa che annovera cultura e tradizioni. Dal canto suo la dirigente dell’Istituto comprensivo 2 Maresa Magini ha sottolineato l’importanza degli scambi linguistico-culturali nell’ottica di "un’educazione all’accoglienza, all’integrazione e alla conoscenza dell’Altro". Rimarcando allo stesso tempo il valore degli aspetti messi in evidenza, considerati "fondamentali per la costruzione di un futuro migliore in cui sia presente un dialogo tra le diverse culture", ha aggiunto Magini. Intenti che hanno trovato il giusto riscontro nel programma della settimana stilato per l’occasione - tra viaggi di istruzione, attività didattiche e momenti di svago - che adesso procede verso l’epilogo. Poggibonsi si conferma dunque come un significativo crocevia dei legami internazionali tra le giovani generazioni, in virtù dell’impegno delle componenti scolastiche. Per la soddisfazione degli alunni, sia locali che dei diversi Paesi, oltre che delle famiglie che svolgono a loro volta un compito rilevante per conseguire determinati obiettivi.

Paolo Bartalini