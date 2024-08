Una Regina e pochi vip. Il caldo vieta la passerella

La notizia arriva all’ultimo minuto: alle trifore di Palazzo Pubblico domani assisterà alla Carriera sua altezza reale la Regina Beatrix dei Paesi Bassi, accompagnata dalla principessa Mabel e due figlie. Un nome che salva la Festa senese, in termini di ospiti importanti, tenuti nel più stretto riserbo fino alla vigilia.

Il caldo evidentemente si fa sentire anche in terrazza e nel salotti buoni della città e così nemmeno l’evento per eccellenza dell’estate, il Palio dell’Assunta, distoglie i vip dalla vacanza al mare o in montagna. La masseria pugliese, il resort in Sardegna, la piazzetta di Portofino e la sfilata a Cortina, scalzano la storica passerella di piazza del Campo, un tempo ’vetrina’ estiva di capi di Stato, ministri, politici, manager, attori e artisti. E se anche solo un mese fa, a luglio, a Siena sono stati immortalati ad alcune finestre sul Campo Al Gore, vicepresidente Usa durante la presidenza Clinton, lo scrittore indiano Amitav Ghosh, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e il generale Roberto Vannacci, oggi cercare di carpire qualche nome vip presente in città è da impresa.

Insomma sarà un Palio ’in famiglia’ o almeno più senese di altri. Fatta eccezione per la Regina Beatrice d’Olanda, alla vigilia trapelano solo pochi nomi: alle finestre del nobile palazzo che affaccia sulla Costarella, laddove a luglio era Al Gore, ospiti di Alfredo Monaci saranno Sting e la moglie Trudie Styler e una importante famiglia dell’imprenditoria italiana.

A Palazzo Sansedoni, Fondazione Mps ha pronta una trifora per Massimo Ambrosetti, ambasciatore italiano in Cina e Banca Mps manderà in quella accanto Diego Nepi Molineris, numero uno di Sport e Salute, di ritorno dalle Olimpiadi a Parigi. Ospite dell’Accademia Chigiana, è in questi giorni in città anche il maestro Salvatore Accardo che non perderà l’occasione di assistere alla Carriera, probabilmente sempre a Palazzo Sansedoni.

Tornando a Palazzo Pubblico, hanno dato conferma, insieme alla famiglia reale dei Paesi Bassi, l’ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada; gli onorevoli Salvatore Caiata, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti; Sua Eminenza Christopher Trott, ambasciatore di Sua Maestà Britannica presso la Santa Sede; Dan Winters, il fotografo delle star; l’attrice Cristiana Dell’Anna; e il Mangia 2024 Luca Venturi.