Una frana sulla statale 68. E’ stata decisa la chiusura in entrambe le direzioni

Frana sulla strada statale 68: l’amministrazione di colle al lavoro per una rapida soluzione. Il manto stradale si presenta squarciato, dilaniato da un movimento franoso. E’ l’ennesima crepa che si squarcia lungo la Statale 68 verso Colle, chiusa da giovedì a Mazzolla in entrambe le direzioni. "La Ss 68 è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Mazzolla – scrive Anas – Il provvedimento è stato disposto in accordo con gli enti locali e le forze dell’ordine nell’ambito di un incontro alla Prefettura di Pisa, al fine di garantire la sicurezza in seguito al peggioramento delle condizioni di un movimento franoso in atto. In corrispondenza della frana era già attivo un senso unico alternato nelle more della progettazione dei lavori di consolidamento, già avviata da Anas. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa". Il traffico in direzione Siena è deviato in località Roncolla sulla strada regionale 439dir e il traffico in direzione Cecina è deviato sulla Sp 53 del Cornocchio in località Montemiccioli. L’Amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa è profondamente preoccupata per la situazione venutasi a creare sulla Strada Statale 68 a causa della frana che ha causato significativi disagi alla viabilità e alla sicurezza dei cittadini. Nella giornata di ieri, il sindaco di Colle, Piero Pii, ha avuto un colloquio con il sindaco di Volterra per ottenere informazioni dettagliate sull’accaduto e per comprendere le azioni già intraprese. "L’Amministrazione – viene affermato in una nota del Comune colligiano – si impegna ad attivarsi nei confronti di tutte le istituzioni competenti, tra cui ANAS e Regione Toscana, affinché siano intraprese con urgenza le necessarie opere di messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Consapevoli dell’importanza strategica della SS68 per il nostro territorio, intendiamo collaborare strettamente con gli enti coinvolti per garantire che le soluzioni vengano adottate nel più breve tempo possibile. Invitiamo i cittadini alla massima prudenza nella zona interessata e ci impegniamo a fornire aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione". La strada 68 tra Volterra e Colle è nota per la sua pericolosità. Curve strette, carreggiata ridotta e scarsa visibilità in alcuni tratti la rendono un punto critico per automobilisti e motociclisti. Frequenti incidenti, spesso gravi, sottolineano l’urgenza di interventi per migliorare sicurezza e infrastrutture, tutelando chi la percorre. Lodovico Andreucci