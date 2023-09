Una Fiera dalla storia centenaria. Dalla Chianina allo ’Sbaracco’, giorni di festa a Pieve di Sinalunga

Quando l’estate è finita c’è comunque una buona notizia per chi cerca socialità e voglia di divertirsi. Parliamo della Fiera alla Pieve, evento ultracentenario che animerà Sinalunga dal 30 settembre al 3 ottobre e il 7 e 8 ottobre. Giorno di punta è il ’fierone’ del martedì quando un paese intero è in festa ed è pronto ad accogliere tanta gente in arrivo anche dalle province confinanti. Ieri la presentazione a Firenze, nel Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso, alla presenza di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio della Regione Toscana; Elena Rosignoli, consigliera regionale; Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga e Rossella Cottone, assessore alle attività economiche e produttive.

Il sindaco Zacchei ha spiegato che "la Fiera negli anni si è adattata all’evoluzione sociale ed economica, ma continua a mantenere ed esaltare quelle radici rurali che rappresentano orgogliosamente le nostre origini, confermandosi strumento di valorizzazione e promozione dei prodotti del territorio e soprattutto sottolinea l’eccellente qualità e maestosità della razza Chianina, famosa in tutto il mondo, che qui trae le sue origini. Lo definirei un evento culturale dove l’evoluzione economica dei decenni che passano ne determina l’impostazione, ma senza mai dimenticare le radici religiose legate alla festa della Madonna del Rosario di San Pietro ad Mensulas".

Davvero ricco il programma sin dalla giornata inaugurale, il 30 settembre, con il taglio del nastro alle 16 in viale Trieste. Qui si aprirà la Fabbrica del cioccolato (il lunedì la realizzazione della super tavoletta da 10 metri) e si svolgerà la cena di beneficenza. Domenica 1° ottobre anche il vino sarà protagonista con il convegno ’Effetti dei cambiamenti climatici sul vino e sulla vite’ e una degustazione a cura della Fisar Valdichiana in collaborazione con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana senese e del Consorzio del Nobile.

Nella vicina piazza della Stazione, lo street food e la Fiera dell’agricoltura interprovinciale (presente anche nei giorni successivi) con esposizione dei bovini di razza chianina. Domenica anche la degustazione di olio a cura della Aicoo.

Non mancheranno le occasioni per i giovani. Dal sempre gettonato luna park (partirà il 30 settembre) alla staffetta di dj set con tanto di contest (2 ottobre). Lunedì dalle 10, in viale Trieste, lo ’Sbaracco’ con i negozi di Sinalunga che hanno aderito e proporranno la merce di fine stagione a prezzi ulteriormente ribassati. Il martedì della Fiera, alle 11, la Santa messa in onore della Madonna del Rosario presieduta del cardinale Augusto Paolo Lojudice.