Una donazione alla Pediatria dalla ’Ride for Children’

Una delegazione di piccoli sportivi de Il Pedale Senese ha consegnato simbolicamente una donazione benefica per la Pediatria delle Scotte. "Bambini che corrono per i bambini: da questo concetto semplice e innovativo, è nata la ’Ride for Children’ – spiega il professor Savatore Grosso -, una manifestazione annuale di ciclismo giovanile, categoria Giovanissimi tra 5 e 12 anni, destinata alla beneficenza". L’iniziativa ha visto 90 piccoli ciclisti che si sono sfidati nell’impianto sportivo del Velodromo dell’Acquacalda. La manifestazione è stata ideata nel 2022 dal dottor Claudio De Felice e dall’ex professionista di ciclismo Gianni Gobbini.