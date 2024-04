’Una città: storie, volti e valori’ al Politeama

Si amplia la collana ’Nuovi Quaderni Poggibonsesi’. In arrivo il numero 6/2024 che sarà presentato sabato alle 17.30 alla Sala Set del Politeama a Poggibonsi. Il titolo: ’Una città: storie, volti e valori’. Interverranno, il presidente della Proloco, Giancarlo Becattelli, il giornalista David Taddei e Rossella Merli, coordinatrice della redazione. Presenti gli autori. "Questo sesto numero – spiega Merli – si apre con le testimonianze del terribile prisma di dolori e orrori che segnarono il passaggio della guerra nella nostra terra. Una drammatica cesura fra ‘un prima’ e ‘un dopo’ che proiettò la città a vivere verso il futuro. I saggi che seguono i racconti della guerra attestano il cambiamento dei tempi e l’intento manifestato dalla città in anni recenti di recuperare anche i valori storici e artistici del proprio passato". La proposta di contributi è così numerosa da aver prodotto due nuove sezioni: Pausa caffè e Curiosità e aneddoti poggibonsesi. A questi articoli si intrecciano altri interventi in un variegato mosaico di temi e di interessi. Non poteva mancare ’Vita della città’.

Fabrizio Calabrese