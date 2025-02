"Una città esigente, il prezzo dell’onore di mettersi al servizio"

Siena è una città complessa, orgogliosa, esigente, quindi al Corpo, come agli amministratori, come a tutti coloro che ricoprono dei ruoli, viene chiesto molto, non sempre con delicatezza; ma, come dire, è il prezzo dell’onore e del prestigio che a nostra volta riceviamo nel momento in cui ci mettiamo al servizio di questa città e dei nostri cittadini", il messaggio del sindaco Nicoletta Fabio facendo gli onori di casa dopo la messa celebrata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice.

"Leggo i report della Polizia Locale ogni mattina: è un mio piccolo modo di starvi vicina – dice rivolta agli agenti e agli ufficiali schierati –, di verificare giorno per giorno soltanto alcune delle tante attività che voi fate. Siete sicuramente il primo terminale anche delle esigenze, a volte del disagio, a volte fortunatamente anche della soddisfazione dei nostri cittadini, e quindi siete in qualche modo anche un tramite e una possibile e potenziale mediazione tra la cittadinanza e chi amministra, persino una mediazione anche con il sindaco: insieme possiamo dare e fare molto per questa città che amiamo e che vogliamo servire. Ecco, lo spirito di servizio, così come lo spirito di Corpo, sono evidentemente dei valori nei quali la Polizia locale si riconosce e che condivido".

Il comandante Alessandro Rossi, a conferma dell’importanza di tracciare una strada che sia poi salda e funzionale anche per chi viene dopo e raccoglie il testimone, ha rivolto un pensiero e un saluto particolare all’ex comandante Antonio Gaudini e al vicecomandante Adriano Fontani "che hanno dedicato anni di vita e lavoro alla polizia locale di Siena, contribuendo in modo significativo alla formazione della direzione e alla realizzazione di nuove e moderne modalità di relazione con i cittadini e la città nel suo insieme. Un ringraziamento particolare a tutto il personale della direzione, al vicecomandante vicario Alfredo Zanchi, alla vicecomandante Sabrina Bechelli, agli ispettori, agli assistenti, agli agenti, al personale amministrativo diretto da Federica Fanetti e al personale tecnico coordinato da Emiliano Voltolini per il lavoro svolto, spesso in condizioni difficili, che ha permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’amministrazione".