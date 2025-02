Una casa per ospitare gli anziani. Via al progetto a Malafrasca

La giunta comunale ieri ha approvato, su proposta dell’assessore alle politiche abitative, Micaela Papi, il progetto esecutivo “Interventi di realizzazione investimenti infrastrutturali per riqualificazione immobili in gruppi di appartamenti con dotazione strumentale tecnologica” per una spesa complessiva di 770.192,85 euro. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr, interesserà l’edificio comunale che si trova in località Malafrasca e che l’amministrazione comunale ha deciso, in accordo con la Società della salute senese (Sds), di destinare ad attività sociali per anziani non autosufficienti, in particolare al cosiddetto cohousing.

L’immobile necessita di una riqualificazione funzionale riguardante principalmente la realizzazione di un ascensore, la realizzazione degli impianti, l’adeguamento della distribuzione degli spazi interni, le sistemazioni esterne e la realizzazione delle reti di fogna nera e acque meteoriche. L’intervento prevede un investimento complessivo di oltre un milione di euro.

"A Malafrasca sorgerà uno spazio condiviso – spiega l’assessore Papi – che realizzeremo di concerto con la Sds senese grazie a fondi Pnrr. Riconsegneranno alla comunità un luogo di socialità e cura, secondo il nuovo paradigma abitativo del cohousing che si sta diffondendo anche nel nostro Paese. Oggi, con l’approvazione del progetto esecutivo, compiamo un altro step decisivo per la sua realizzazione, mantenendo le tempistiche che ci eravamo prefissati al momento della stipula della convenzione con Sds".

Nella convenzione firmata nell’aprile del 2024, il Comune si era impegnato a realizzare, entro il 2025, investimenti infrastrutturali per la riqualificazione dell’edificio in gruppi di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica. in grado di garantire l’autonomia delle persone anziane e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale.

La Società della salute senese si è impegnata a realizzare, entro marzo 2026, ulteriori investimenti infrastrutturali (acquisto arredi, affidamento gestione del servizio, dispositivi di telesoccorso), per rendere pienamente operativa la nuova struttura.