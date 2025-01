"Una bella manifestazione, ogni anno si rinnova"

Iniziata nella splendida sede del Santa Maria della Scala la decima edizione del Wine & Siena. Il binomio tra vino ed arte continua a portare avanti un festival che promuove l’amore di Siena per il vino, da sempre eccellenza del territorio.

"Un’esperienza interessante e divertente come sempre ma che migliora di anno in anno – racconta Emma Burresi, (Foto a destra) giovane senese – la qualità dei vini è ottima e l’organizzazione è perfetta. Penso sia un grande evento per la città". Wine&Siena raduna anche i giovani senesi e li avvicina ad un settore d’eccellenza creando un’esperienza diversa, interessante e divertente per tutti, non solo per gli addetti ai lavori.

"Wine&Siena è un ottimo evento, noi veniamo sempre anche perchè ci sono vini che non beviamo spesso - affermano Matteo Lorenzoni e Guido Semplici in alto a sinistra) - solitamente partiamo dalle bollicine e dai bianchi per poi arrivare ai rossi. Ormai è diventato un evento imperdibile durante l’anno senese, a cui se possiamo, non manchiamo mai". Una tappa fissa per l’inverno cittadino il Wine&Siena che ormai da dieci anni riscalda il gennaio dando l’opportunità a tutti i cittadini di vivere un’esperienza diversa.

"Molto interessante, non solo per la qualità dei vini ma anche per come vengono descritti e raccontati -affermano Eva Turchi ed Irene Paglia -una location bellissima che fa da cornice perfettamente a questa ottima esperienza". Ancora una volta viene ribadita la bellezza di un patrimonio cittadino come il Santa Maria della Scala che per tre giorni sarà la cornice di questa manifestazione sul vino e sulla città, unendo due eccellenze territoriali come il settore enogatronomico e quello artistico.

"Una manifestazione molto bella e che ogni anno si rinnova - afferma Isotta Carapelli (qui a fianco) nota cantante senese - tra l’altro da quest’anno sono anche assaggiatrice ONAV, di conseguenza vedo Wine&Siena come un’occasione per assaggiare vini che a Siena non vediamo spesso". Un evento che da sempre raduna anche intenditori del settore che da ogni angolo d’Italia vivono la città per accrescere il proprio bagaglio conoscitivo riguardo al settore enogastronomico, in una città che rappresenta il cuore dell’eccellenza del settore. Non solo quindi un’esperienza interessante e divertente, ma anche utile per i produttori e tutti gli appassionati del settore che ne traggono vantaggio per approfondire le loro conoscenze.

Matteo Cappelli