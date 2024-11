Un servizio idrico che fa discutere: "Consiglio comunale con Acque"

Organizzare nel minor tempo possibile un Consiglio comunale straordinario a Poggibonsi, con la partecipazione dei dirigenti e dei tecnici della società Acque. È la richiesta che arriva, tramite una mozione alla sindaca alla giunta comunale, dal gruppo di Fratelli d’Italia in un documento che ha ricevuto poi le adesioni di tutte le altre forze di opposizione in Consiglio comunale: Poggibonsi Merita, Forza Italia, Rifondazione comunista, Vivi Poggibonsi. Obiettivo, dunque, affrontare in una prossima seduta i problemi del servizio idrico in ambito locale. Minoranze dalle differenti estrazioni, centrodestra, sinistra e civiche, in questo caso unite nel formulare la proposta, che prende avvio dall’episodio del 19 novembre nel centro storico. Ovvero la rottura di una tubazione, tra via Poggiobonizio e via Bonizio Segni, con la conseguente perdita di ampie proporzioni che aveva causato, è scritto nella mozione, "disagi a persone e a cose". Da qui l’iniziativa che ha per capofila il gruppo di Fratelli d’Italia, rappresentato dai consiglieri Maria Carolina Roselli e Gianni Martinucci, con la partecipazione delle altre forze non di maggioranza all’interno dell’assemblea. Una presa di posizione ‘corale’ che ha origine pure dal fatto, si ritiene sempre nella nota, che "Acque Spa, ormai da troppo tempo, non offre un servizio congruo alle necessità e alla sicurezza dei cittadini di Poggibonsi". Gli argomenti del settore dell’erogazione dell’acqua sul territorio, avevano tenuto banco in un incontro in Palazzo comunale a fine luglio, presenti la sindaca Susanna Cenni, il suo vice Fabio Carrozzino, e l’ente gestore con in testa il presidente Simone Millozzi. Nella circostanza erano state esaminate le criticità e create le basi per un rafforzamento della collaborazione Comune-Acque Spa, nel quadro di "una progressiva risoluzione delle principali problematiche". Adesso l’idea di un Consiglio comunale: "Il tema sta particolarmente a cuore alla gente e così invitiamo alla partecipazione i cittadini alla seduta consiliare straordinaria che, auspichiamo, sarà convocata a breve", si spiega da Fratelli d’Italia. "Allo stesso modo - concludono dal gruppo di FdI - rimaniamo a disposizione della comunità per l’ascolto delle varie istanze su tale argomento e sulle altre questioni attuali per i poggibonsesi".

Paolo Bartalini