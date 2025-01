Un secolo di calcio giallorosso nel documentario dedicato ai Leoni

Un nuovo atto per il racconto corale del secolo di vita dell’Us Poggibonsi. Sabato gli appassionati giallorossi avranno l’occasione di narrare le loro vicende, collegate ai Leoni, davanti alla macchina da presa. Gli aneddoti dei sostenitori diverranno poi parte integrante del documentario dedicato alla speciale ricorrenza. Un’opera in lavorazione, firmata Kahuna Film per la regia di Francesco Rossi (al centro nella foto, con i tifosi Gianluca Rossi e Ireneo Mesce). Chi vorrà contribuire attraverso storie personali e testimonianze, potrà presentarsi il pomeriggio dell’11 gennaio, dalle 15, in piazza Fratelli Rosselli a Poggibonsi. Saranno effettuate le interviste dalla produzione, che si dedica alla realizzazione con il patrocinio del Comune e il sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini. Tanti i protagonisti delle varie epoche sul rettangolo di gioco che hanno aderito alla stesura del resoconto collettivo. Ora tocca agli affezionati dello stadio, l’opportunità per ritagliarsi uno spazio tra le voci e i volti del centenario dei colori.

Paolo Bartalini