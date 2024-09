Un premio per Pediatria e neonatologia. La Scuola di specializzazione vince l’oro

La squadra della Scuola di specializzazione in Pediatria e neonatologia dell’Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, si aggiudica il premio come miglior gestione della Rianimazione cardiopolmonare ai Pediatric simulation games 2024. Un risultato importante per l’Università di Siena e per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese dove i giovani medici in formazione svolgono le loro attività. Alla competizione internazionale hanno partecipato 350 specializzandi, divisi in 38 squadre. "Esprimo grande soddisfazione per il risultato – ha detto il Rettore Roberto Di Pietra – che conferma la qualità e l’eccellenza dei percorsi formativi". "Un riconoscimento importante – ha aggiunto il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta – che premia competenza, professionalità e impegno in un percorso che inizia e si sviluppa all’interno del nostro ospedale". La squadra era composta da Alfredo Chiurazzi (team leader), Arianna Ruta (addetta al monitor), Erika Margani e Maria Varone (gestione vie aeree), Mattia Zorn e Rossella Lioi (valutazioni), Anna Maselli (responsabile farmaci), Domenico Giacco (timekeeper), allenati dalla coach dottoressa Elisa Grande.