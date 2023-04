Un premio ai lavoratori Vitap mette in busta paga duemila euro in più

Nelle tasche di ciascuno degli oltre cinquanta lavoratori entrano, in media, circa 2mila euro in più. È il premio di risultato che Vitap eroga ai dipendenti, in questo mese di aprile, per gli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio 2022, in linea con quanto previsto in fase di definizione del budget dalla realtà produttiva di Poggibonsi nel settore delle costruzioni meccaniche. Vitap esporta il made in Valdelsa in ottanta Paesi del mondo. "Una somma che avremmo dovuto accreditare per il prossimo giugno, sulla base di quanto concordato a fine dicembre con le organizzazioni sindacali – spiega il presidente del Consiglio di amministrazione di Vitap Spa, Vito Dimichele – e che invece abbiamo deciso di anticipare nei tempi, in virtù del lavoro compiuto da tutte le funzioni dell’azienda. Un impegno di squadra che è sfociato in un Pdr legato a obiettivi di qualità".

Competenze da riconoscere ai dipendenti esclusivamente dal lato economico in busta paga o anche in altre forme? "Pure in welfare – risponde Dimichele – per esempio attraverso rimborsi di spese mediche o agevolazioni di altra natura. È possibile per gli addetti anche optare per un mix tra i due aspetti, sia economico che di welfare aziendale. Un capitolo, quest’ultimo, che comprende numerosi servizi per le famiglie, dai buoni acquisto in negozi a tanti altri benefit".

Sta conoscendo non da oggi un’espansione la superficie di via Pisana a Poggibonsi, nel quadro di un ampliamento a più livelli annunciato già nel corso del 2022 dai vertici di Vitap. Un polo industriale pronto più che mai a proporsi come riferimento per il territorio, anche per mezzo della creazione di nuove società da affiancare alla casa madre fondata negli anni Cinquanta per impulso delle famiglie Viciani e Tanzini. Un progetto a largo raggio. "E’ già attivo il marchio Vitap Edge, specializzato nelle macchine bordatrici per il legno", aggiunge Dimichele, dallo stabilimento di via Pisana. Una crescita, chiediamo infine, che si traduce anche nella creazione a breve scadenza di nuove opportunità di lavoro? Novità all’orizzonte: "Entro il prossimo mese di giugno – conclude Dimichele – si prevedono cinque nuovi ingressi in azienda. Un ampliamento di organico che interesserà più di un settore all’interno della nostra realtà".

Paolo Bartalini