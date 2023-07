Un pozzo di acqua potabile a Haiti L’opera della Conchiglia e di Cisl Siena

Solidarietà internazionale e aiuto concreto da parte di un’associazione di volontariato, attiva in ambito sanitario locale e di un sindacato: un pozzo di acqua potabile a Petites-Desdunes, villaggio nei dintorni di Haiti sarà realizzato, a partire dalla metà di luglio per essere terminato nel mese di settembre, dall’Associazione La Conchiglia, amici della chirurgia pediatrica del Policlinico Le Scotte di Siena, grazie al sostegno e contributo di Cisl Siena e Siulp Siena. "L’associazione no profit La Conchiglia – sottolinea il segretario Cisl Riccardo Pucci – porta avanti da anni progetti di solidarietà e sociali e ci è sembrato giusto sostenere la realizzazione di questo pozzo che potrà dare aiuto e speranza a tanti bambini nella loro aspettativa di vita. Un ringraziamento va al presidente Antonino Scuderi per la preziosa attività svolta". Dopo varie vicissitudini legate alla situazione politica ad Haiti e grazie al continuo contatto della consigliera Alessia Giorgiadi e del dottor Antoine Zacharie, presidente dell’Associazione Internazionale Haiti Integrity Project (A.I.H.I.P.), sarà possibile partire con l’intervento per un investimento complessivo di 17.500 dollari.