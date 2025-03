Un pizzaiolo sugli scudi. Tommaso Vatti nominato ‘Ambasciatore del Gusto’

Tommaso Vatti, pizzaiolo e titolare della celebre pizzeria ‘La Pergola’ di Radicondoli, è stato nominato Ambasciatore del Gusto, un riconoscimento che lo vede entrare tra i membri del consiglio direttivo dell’Associazione Ambasciatori del Gusto, l’organizzazione che rappresenta i migliori professionisti della cucina italiana a livello nazionale e internazionale. Un onore che Vatti ha saputo conquistarsi grazie al suo approccio unico alla pizza, unendo passione, tecnica e ingredienti di altissima qualità. La nomina di Tommaso Vatti segna un momento storico per la gastronomia senese e toscana, poiché è la prima volta che un ristoratore della provincia di Siena entra a far parte di questo prestigioso consiglio. "Sono molto felice e onorato di questa nomina - afferma Tommaso Vatti -. Entrare a far parte del consiglio direttivo dell’Associazione Ambasciatori del Gusto è un riconoscimento che dedico alla mia famiglia, ai miei collaboratori e a tutti i clienti che hanno sempre creduto in noi. Ogni giorno cerco di mettere tutto me stesso nel mio lavoro, per offrire una pizza che non sia solo buona, ma che racconti una storia, quella del nostro territorio, delle sue tradizioni e dei suoi sapori. Essere parte di questa associazione mi stimola a fare sempre meglio, con la consapevolezza che la qualità e la passione per il mestiere sono le chiavi per crescere e innovare". L’ingresso di Vatti nel consiglio direttivo dell’Associazione Ambasciatori del Gusto rappresenta quindi un ulteriore passo nel suo percorso di crescita e di valorizzazione della cucina toscana nel panorama gastronomico nazionale e internazionale. "Il mio obiettivo è quello di continuare - afferma Vatti - ad impegnarci per riuscire a riconoscere la figura del pizzaiolo anche a livello formale. Manca un passaggio per riconoscere la figura del pizzaiolo come una figura professionale. L’ulteriore passo sarà quello di riconoscere questa professione per poterla insegnare anche negli istituti alberghieri. Ieri abbiamo avuto modo di parlare anche con il Ministro Lollobrigida ed anche lui è consapevole di questa necessità". La sua esperienza sarà un valore aggiunto per l’associazione, contribuendo a promuovere la cultura culinaria italiana nel mondo. "Credo che associazioni e gruppi di questa tipologia - conclude Vatti - siano di fondamentale importanza non solo per il nostro comparto, ma anche per un sistema culturale ed imprenditoriale del nostro territorio".

Lodovico Andreucci