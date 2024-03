Un nuovo acquedotto per la Montagnola

Valdelsa senese (San Gimignano e fiorentina, Gambassi, Montaione e Certaldo: passi in avanti per il nuovo milionario acquedotto di Acque spa che prevede un investimento da 20 milioni di euro destinati alla Montagnola Senese. Una somma importante per per dissetare San Gimignano e la medio-alta Valdelsa. Infatti questa mattina alle 11 Acque Spa con il Comune faranno il punto della situazione sui lavori dell’acquedotto di nuova generazione. Non nella sala consiliare di palazzo comunale di San Gimignano, ma saranno illustrati direttamente sul cantiere dei lavori in località San Biagio alla periferia della città.

Dopo le nuove fognature parte già in servizio e parte da completare nelle popolate frazioni di Ulignano e di Badia Elmi Acque e il Comune continuano spediti il cammino per la risorsa idrica "per celebrare – dice una noto – la settimana e la giornata mondiale dell’Acqua alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, Simone Millozzi presidente Acque, Fabio Trolese, amministratore delegato". Questo progetto, spiegano e ribadiscono, è destinato per rivoluzionare il sistema di approvvigionamento idrico della Valdelsa, attraverso un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro tra opere di presa, condotte idriche, centrali e serbatoi. Tanti lavori con un (duplice) obiettivo: mettere in sicurezza dal punto di vista della quantità della risorsa idrica disponibile i comuni di San Gimignano, Montaione, Gambassi Terme e Certaldo e migliorare ulteriormente la qualità dell’acqua erogata. E già si vedono i primi risultati, grazie alla conclusione del tratto Aiano - Ponte ai Mattoni. Se il buon giorno si vede dal mattino.

Romano Francardelli