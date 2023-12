Un negozio e appartamenti in via del Moro

Era uno dei fondi importanti vuoti da più tempo, in pieno centro storico. Ora l’ex Prenatal - poi trasferitosi in via Massetana Romana - cambia completamente pelle. Ieri mattina sono iniziati i lavori con la demolizione delle vecchie vetrine, ma in quei locali che si allungano fino ad affacciarsi su via del Giglio non ci sarà spazio solo per un negozio.

È infatti prevista un’operazione complessa che lascerà uno spazio commerciale ma darà vita anche a due appartamenti, comprensivi di altrettanti box auto interni. Una suddivisione dunque di quello che era un unico ambiente, oltre agli spazi adibiti a magazzino, che ora avrà tre differenti destinazioni. Con la particolarità dei due spazi residenziali ricavati in quell’area che un tempo ospitava prodotti per l’infanzia.

Per il momento non si conosce la tipologia di esercizio commerciale che andrà a occupare i locali ex Prenatal, a pochi passi da quella piazza Tolomei al centro di due importanti novità (vedi articolo sopra).

E a poca distanza da due più rilevanti recuperi immobiliari: quello più datata dell’ex Moderno e quello recente dell’ex albergo Toscana, dopo anni di chiusura. Il profilo dell’operazione di via del Moro è completamente diverso, chiaro. Di certo si recupera uno spazio che è rimasto abbandonato per troppi anni, in una zona nevralgica della città.

Sui fondi commerciali sfitti nel centro storico da tempo è in corso un ampio dibattito, che il Comune aveva provato ad affrontare nel periodo natalizio con ilprogetto Vetrine in festa, poi saltato di fronte al diniego dei proprietari che non hanno ritenuto convenienti le condizioni proposte dall’amministrazione.

O.P.