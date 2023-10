Un milione per i lavori in piazza della Repubblica

Quasi un milione di euro per il ripristino di un tratto di condotta di Abbadia San Salvatore. È quella che interessa piazza della Repubblica che crollò (primi di gennaio di due anni fa) provocando una voragine profonda sette metri. Poco più di cinquanta metri di rete rimasta fuori dal progetto di messa in sicurezza idrica ormai avviato a conclusione. Quel piccolo tratto non era ispezionabile e non presentava criticità in quanto aveva una pendenza che garantiva lo scarico a valle anche di abbondanti acque. Ma una mattina del gennaio di due anni vi fu il crollo provocando una voragine che si aprì sul marciapiedi di piazza della Repubblica.

A meno di due anni sono stati consegnati i lavori (se li è aggiudicati la ditta Tenci di Castell’Azzara) dopo un progetto di ’alto livello’ elaborato dall’ingegner Paolo Vagaggini. Di alto livello perché l’intervento deve essere realizzato a sette metri di profondità, in un’area difficile da raggiungere per realizzare il tratto di fogna. Salvo imprevisti operativi o avversità meteo i lavori dovranno concludersi entro cinque mesi. In pratica nello stesso lasso di tempo entro il quale si prevede la conclusione anche degli altri interventi che interessano piazza della Repubblica.

Massimo Cherubini