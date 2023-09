Un mezzo attrezzato per il trasporto sociale. Dono alla Sds Senese La Fondazione ’Progetti del cuore’ consegna alla Società della Salute Senese un veicolo Fiat Doblò per il trasporto sociale gratuito dei cittadini, con 3mila euro per le spese di gestione. Cerimonia con Giugliotti, Papi, Baragatti e rappresentanti di Siena Soccorso e Associazioni di Pubblica Assistenza.