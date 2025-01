Un mese al Santa Maria della Scala. Mostre, incontri e nuovi progetti

Tante iniziative al Santa Maria della Scala. Uno dei luoghi più antichi di Siena, che con i suoi musei e le sue collezioni custodisce il patrimonio identitario della città, e che con le sue iniziative, rivolte a tutti, è ormai diventato sempre più un centro di aggregazione, un percorso espositivo vivo e coinvolgente.

Oggi, per esempio, alle 16.30 si svolgerà il laboratorio per bambini dai sei anni, alla scoperta del libro di Lewis Carroll ‘La caccia allo Squarlo’, con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano che affiancano e integrano quelle di Peter Newell. L’iniziativa è collegata alla mostra ‘Le immagini della fantasia’, curata da Michela Eremita, che rimarrà allestita nella Sala San Pio del quarto livello fino a lunedì 6.

Sempre al Santa Maria, fino a lunedì è possibile visitare anche la mostra fotografica ‘The Here and Now. Performance Unfolded’ di Giovanni De Angelis, a cura di Claudia Pecoraro, con la collaborazione di Ines Musumeci Greco: una selezione di oltre trenta scatti, che immortalano artisti e performer quali Marina Abramovic, Araki, Andreco, Clement Cogitore, Anne Imhof, Sissi e Remy Yadan.

Fino al 9 gennaio rimarrà allestita anche la mostra ‘Palio 365. Un progetto di tutela partecipata’, dedicata alle bandiere e ai tamburi dichiarati di interesse culturale dal Ministero della Cultura. E al sesto livello di Palazzo Squarcialupi si trova la mostra ‘Costellazioni: Arte italiana 1915 – 1960’, che riunisce in nove sezioni un percorso attraverso tra gli anni della Grande Guerra e i primi anni Sessanta, con le opere provenienti dalla collezione del Monte dei Paschi di Siena e dalla Collezione Cesare Brandi, che rimarrà allestita fino al 30 marzo.

Negli spazi della Biblioteca Briganti rimarrà fino al 10 la mostra dedicata alla figura di Fabrizio Clerici, considerato il capofila dei surrealisti italiani. Giovedì alle 17 nella sala Sant’Ansano, la presentazione del libro ‘Roma antica e l’ideologia nazionale italiana’ di Alessandro Sebastiani. Sabato 11 di nuovo nella sala Sant’Ansano, incontro con la fotografa Ilaria Cariello, in occasione dei quarant’anni di attività del circolo fotografico Siena Foto Club.

Dedicato alla fotografia anche l’incontro in programma sabato 18 alle 11 nella sala Sant’Ansano, per presentare l’Archivio-Fototeca Eduard A. Safarik, composto da oltre 44mila fotografie e circa 66mila unità documentali cartacee, che entra a far parte del patrimonio della Biblioteca Briganti. E giovedì 30 alle 18, infine, nella sala Italo Calvino arriverà Dacia Maraini per presentare il suo libro ‘Vita mia. Giappone 1943’.

Riccardo Bruni