Un maestro del noir alla Corte. Quadruppani e ’La breve stagione’

Alla Corte dei Miracoli arriva oggi uno dei maestri indiscussi del noir. Alle 17.30 sarà ospite lo scrittore Serge Quadruppani, per presentare ‘La breve stagione’, dialogando con Alberto Prunetti. Il romanzo si svolge nel sud-est della Francia tra il 1975 e il 1992, su un litorale preso d’assalto da speculatori, cementificatori e racket di varia natura. Quadruppani narra da un’angolatura inattesa fenomeni come il recupero commerciale dei cambiamenti di costume post-68 e della "rivoluzione sessuale".

Il genere noir che diventa chiave di lettura per un’indagine nelle parti in ombra della società, in una narrazione sempre tesa, ricca di svolte, che non consente distrazioni. Completa il libro, pubblicato da Alegre, un saggio di Wu Ming 1, curatore della collana. Quadruppani, scrittore e traduttore originario della Francia del sul, è autore di romanzi tradotti in italiano da vari editori, tra cui Mondadori, Einaudi e Marsilio.

Tra questi ‘Lupi solitari’, ‘Saturno’ e ‘In fondo agli occhi del gatto’. È direttore di una collana pubblicata da Metailié dedicata al noir italiano, per la quale ha tradotto autori come Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli e Andrea Camilleri, consegnando così ai lettori francesi un importante pezzo della nostra letteratura contemporanea.

Riccardo Bruni