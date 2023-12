"Un lustro da vicesindaco. Lavori per 250 milioni. Sansedoni, evitato il crac"

"Sono stati 5 anni che mi hanno arricchito quelli da vicesindaco della prima giunta Cenni, dal 2001 al 2006. Non concordo con il giudizio che fu una stagione di occasioni sprecate. Avevo la delega dei lavori pubblici, utilizzammo soprattutto soldi della Fondazione per rifare il ponte di Malizia, la risalita del Costone, la seconda parte della scala mobile a San Francesco. Iniziò il restauro del teatro dei Rinnovati, asfaltammo tante strade. Abbiamo speso 250 milioni in 5 anni, progettammo tante cose, dal parco urbano al nuovo stadio". Il passato di Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, ha aperto la quinta puntata de ’Il lato positivo’, trasmissione tv de La Nazione e Canale 3 Toscana.

Una delle date cruciali per la Fondazione è agosto 2021. Ricorda cosa accadde?

"L’accordo con Banca Mps per non continuare con le cause di risarcimento. Fu preceduto da incontri non proprio sereni, le prime ipotesi prevedevano risarcimenti sui 50 milioni, in azioni e immobili. Alla fine, anche grazie alla presidente Grieco che voleva trovare una soluzione, ci accordammo per 150 milioni di euro e la valorizzazione del patrimonio artistico di Banca Mps".

Volevate mettere quei milioni a patrimonio?

"L’autorità di vigilanza non lo permise, quell’anno fummo munifici di utili. Siamo riusciti a portare una bella fetta a patrimonio e ad avere un fondo di 58 milioni per erogazioni".

Quanti saranno gli utili erogati per il 2023?

"E’ stato già stabilito dalla deputazione, si aggirerà sui 7 milioni di euro. Può darsi anche che in primavera venga incrementato".

Pentito di aver comprato solo 10 milioni di euro in azioni Mps? Perché siete usciti dal capitale di Sansedoni?

"E’ un esercizio sterile rammaricarsi per non aver comprato più azioni. Su Sansedoni la Fondazione ha salvato la società dal fallimento. Abbiamo accompagnato il fondo di Arrow Global, che ha chiesto di rilevare il residuo 3,5% di capitale. Abbiamo detto sì a nuovi investimenti".

