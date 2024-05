Un fiume d’amore in Valdelsa. Musica e stand: ecco il Love Festival

Sembra incredibile e anche cosa rara di questi tempi, ma una vera ondata di amore invaderà tutta la Valdelsa. L’epicentro di questa inattesa scossa di emozioni sarà Poggibonsi, dove, nel parcheggio del Bernino, da mercoledì 22 a domenica 26 maggio è in programma la prima ed inedita edizione del ’Valdelsa Love Festival’. Con cinque giornate completamente diverse tra loro, ma con un obiettivo chiaro: far ballare, divertire e, soprattutto, innamorare l’intera Valdelsa a suon di musica, intrattenimento, giochi, gastronomia e sorprese per grandi, piccini e famiglie.

Parola di Simone Mazzoni e Andrea Bartalini, direttori artistici di questo originale cartellone. A cura della nuova associazione Jungle, presieduta da Alessio Gonnelli e di cui fa parte anche Filippo Lorenzini, una colonna portante insieme a Niccolò Massa. Main sponsor, Lorenzo Chimenti della Vape Town, che si dichiara felice di sostenere questo progetto. "Lo scopo della manifestazione – spiegano gli organizzatori – è di dare ancora più vita a tutta la zona dell’Alta Valdelsa a suon di musica e amore, pensando al bene di un territorio con molte potenzialità, cerniera di importanti poli turistici".

"Abbiamo pensato – aggiungono – a un festival che per la prima volta in Valdelsa farà ballare migliaia di persone di tutte le generazioni, con ospiti, live music, dj set, luna park, giochi di prestigio, cucina, stand gastronomici e tanto altro". Da segnalare l’originale ’My Dog Dance’, musica e voce dal vivo per far danzare degli insoliti ’Fido’ ballerini.

Valdelsa Love Festival, patrocinato dai Comuni di Poggibonsi e Colle, avrà i seguenti orari: da mercoledì a venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 17. I concerti alle 21,30. Si parte il 22 maggio con La Combriccola del Blasco, nota tribute band di Vasco Rossi. Il giovedì si vira sulla scena indie: la band fiorentina HSO, con più di 6 milioni di stream su TikTok, farà da apertura a Indie Power, il più grande party in Italia dedicato alla scena indie con le sue contaminazioni.

Tutti da ballare il venerdì e il sabato: Metempsicosi lo farà con Combinazione, grazie a tre leggende della musica techno come Luca Pechino, Mario Più e Ricky Le Roy. Il sabato è dedicato agli anni ‘90/’00 con il Millennium Bug, un format pensato per rivivere le hit degli anni passati, con tanto di gadget a tema. Infine, gran finale, domenica, con il rapper milanese Mondo Marcio, vera e propria colonna dell’hip-hop italiano.

Fabrizio Calabrese