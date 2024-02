Un fiore... di supermercato. Storia di una grande catena

Il 13 maggio 1962 nasce il Consorzio Nazionale Dettaglianti. Il Conad viene fondato a Bologna da 14 gruppi d’acquisto dell’Italia settentrionale, come struttura di coordinamento.

Nel 1964 è approvato il marchio Conad, nascono i primi prodotti a marchio: Dorita, Sabrina, Dana, Union e Marinel. Nel 1971 si definisce il marchio Conad da una margherita. La marca del distributore Conad nel 1978 abbandona i nomi di fantasia, il nome dell’insegna inizia a comparire anche sulle etichette dei prodotti, che vengono classificati per categorie.

Nel 1978 nasce la Fincomma spa per coordinare le società finanziare e del servizio del sistema Conad. Nel 1992 Fincomma entra in crisi.

Nel 1989 i canali distributivi Conad sono sfruttati in supermercati Conad, negozi Margherita e ipermercati Pianeti. L’ultimo grande passo avanti è la nascita di Spazio Conad, una nuova generazione di supermercati in grado di offrire un’esperienza che va oltre la spesa, che soddisfa ancora di più i bisogni dei clienti offrendo nuovi servizi. Nel 1990 si lancia nel settore degli ipermercati creando il marchio Pianta Conad aprendo il primo punto vendita a Modena, in totale verranno aperti 11 punti vendita. In tutti i punti vendita grazie alla divisa rossa adottata a partire dal 2008 è un simbolo di affidabilità e sicurezza.

Nel 2000 viene introdotta la linea di prodotti Conad da agricoltura biologica. Nel 2001 Conad inizia una collaborazione con il gruppo francese e Leclerc per la gestione degli ipermercati creando l’insegna E. Leclerc Conad. Nel 2007 viene sperimentato a Bologna io meccanismo di vendita Conad 24 su 24.

Nel maggio 2009 viene introdotta una nuova linea di prodotti dedicata ai bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni: Conad Kids

Nel 2012 in occasione del 50° anniversario Conad ha voluto promuovere un progetto di coltura d’impresa che prevedeva diverse iniziative.

Dal 2013 nasce "Persone oltre le cose", la frase che continua a rappresentare Conad al meglio. Il 23 luglio 2018, rileva in affitto anche sei ipermercati appartenenti al gruppo Finiper situati in Abruzzo, Marche e Friuli-Venezia. Giulia rinominandoli iper Conad e successivamente Spazio Conad dal 2020. Nel maggio 2019, Conad diventa il primo gruppo della grande distribuzione in Italia con una quota del giro d’affari che nel settore si attesterà attorno al 18% lasciando così Coop al secondo posto con il 13,7%.

Nel 2020 Conad rinnova il marchio "Insieme per l’ambiente", utilizzato sin dal 2009, con il marchio "Sosteniamo il futuro".

Informazioni trovate su Wikipedia e dal sito Conad